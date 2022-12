[Communiqué] Loire : STNS poursuit le déploiement de son distributeur automatique de béton prêt à l’emploi

La jeune pousse STNS, implantée à Saint-Étienne (Loire), est spécialisée dans l’ingénierie et les études techniques. Elle dispose d’un atelier à Rive-de-Gier (Loire) en plus d’un bureau d’études en Haute-Savoie. Cette année, elle a lancé sa solution innovante de distribution de béton prêt à l’emploi (BPE) en libre-service baptisé « Rapid’Béton ». Après une première installation à Saint-Étienne en avril 2022, la société prévoit de mettre en place son second distributeur autonome à Joinville en 2023.

Le projet de la start-up est de poursuivre sa croissance économique et de développer son réseau d’exploitants. Précisons qu’elle a dernièrement conclu quatre contrats d’exploitation à Parigny, à Davézieux, à Montélimar et à Bonneuil-sur-Marne. Par ailleurs, l’entreprise planifie un déménagement dans une nouvelle usine à Saint-Chamond. En effet, elle compte augmenter son effectif et sa capacité de production. La société recherche environ 20 personnes pour la partie fabrication (chaudronnerie, maintenance et mécanique) et quatre ingénieurs pour le service de développement.