[Communiqué] Loire : Stephanix participera à la 26e édition des Journées d’ingénierie biomédicale de l’AFIB

Le fabricant de matériels électroniques pour l’imagerie médicale Stephanix, implanté à La Ricamarie (Loire), sera présent à la 26e édition des Journées d’ingénierie biomédicale qui se tiendra à Lille (Nord) du 28 au 30 septembre 2022. Ce congrès, organisé par l’Association française des ingénieurs biomédicaux (AFIB), s’adresse à tout l’écosystème de l’ingénierie biomédicale. Il s’agit d’une occasion, pour les participants, de partager leurs expériences et leurs innovations technologiques. Cette année, l’événement, qui aura pour thématique principale « l’adaptation et l’innovation au service du soin », proposera entre autres des séances plénières et des ateliers axés sur l’externalisation de la maintenance biomédicale, sur les bâtiments modulaires et sur le recyclage des matériels réformés. S’y ajouteront des conférences sur la cobotisation (collaboration homme-robot) des préparations de chimiothérapie, sur l’intelligence artificielle et sur la robotique chirurgicale.

Le 30 septembre, l’AFIB remettra les « BM (BioMédicaux) d’Or », trophées qui valoriseront la réussite des projets lancés par les ingénieurs biomédicaux. Trois prix seront décernés, à savoir le « BM d’Or du développement durable », le « BM d’Or de l’innovation en organisation » et le « BM d’Or du projet de prise en charge des patients ».