L’entreprise Soforec-Brossette est spécialisée dans la récupération et dans la valorisation des déchets métalliques industriels. Elle opère en Auvergne-Rhône-Alpes. Afin de renforcer son maillage régional, elle souhaite construire un nouveau site de tri à Andrézieux-Bouthéon (Loire). Celui-ci doit servir à la réception et à la récupération des déchets métalliques. Selon le projet de l’entreprise, les déchets triés seront par la suite commercialisés.

La future usine sera déployée sur une parcelle de 28 000 m² située dans la zone d’aménagement concerté des Volons. Le site comprendra des locaux administratifs, un bâtiment de transit pour certains métaux précieux, un local de transit des batteries et une trentaine de box pour le tri et le transit des métaux. Une presse-cisaille et un séparateur d’hydrocarbures compléteront les installations.