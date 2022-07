[Communiqué] Loire : SNF signe un nouvel engagement de trois ans aux côtés de l’école CPE Lyon

Le leader mondial de la science de l’eau, SNF, implanté à Andrézieux-Bouthéon (Loire), a confirmé un nouvel engagement de trois ans aux côtés de CPE Lyon. Ce partenariat se traduit par sa participation à la campagne de « naming » de l’école. Il s’agit d’un dispositif consistant à donner de la visibilité aux partenaires en échange d’un soutien financier.

Ainsi, l’entreprise ligérienne donnera son nom aux futurs laboratoires d’enseignement en chimie organique de l’école CPE Lyon. En contrepartie, elle s’engage à financer l’aménagement et l’équipement de ces nouveaux espaces d’enseignement. Soulignons que SNF a adopté un nouveau design pour son logo. Sa nouvelle dénomination est désormais « SNF Water Science », exprimant le savoir-faire du groupe.

SNF est favorable au rapprochement entre l’industrie et le monde universitaire. L’entreprise vise à promouvoir la culture scientifique et les métiers de la chimie auprès du jeune public. Rappelons que ses produits contribuent à traiter, à recycler et à préserver l’eau. Elle propose également des solutions permettant d’économiser l’énergie et de réduire l’empreinte carbone.