[Communiqué] Loire : Smart Good Things et Distribution Casino France concluent un nouveau partenariat commercial

L’entreprise Distribution Casino France (DCF), établie à Saint-Étienne (Loire), a signé un nouveau partenariat avec la société Smart Good Things. Rappelons que, fin 2022, l’enseigne ligérienne est entrée au capital de cette jeune pousse spécialisée dans la fabrication de boissons en poudre.

Avec cette nouvelle collaboration, DCF confiera à Smart Good Things l’exploitation et le développement d’une quarantaine de parapharmacies au sein des supermarchés et hypermarchés Casino dès ce second trimestre 2023. Ces parapharmacies, d’une surface moyenne de 62 m², proposeront un nouveau concept. Elles déclineront ainsi une sélection de produits innovants, dont les boissons Smart Good Things, répondant aux nouvelles attentes des consommateurs en matière de bien-être.

L’accord porte aussi sur l’installation de « shop in shop » (espaces dans un point de vente réservés à une autre enseigne) dédiés aux innovations. Ainsi, dans 60 hypermarchés et 200 supermarchés Casino, des « shop in shop » seront mis à la disposition de Smart Good Things. Cette dernière y commercialisera des produits alimentaires et non alimentaires proposés par des start-up et des marques internationales qui souhaitent se positionner sur le marché français. Les premières implantations de ces espaces sont programmées pour le troisième trimestre 2023.