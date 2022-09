[Communiqué] Loire : Siléane sera présente au SIDO 2022.

Pour sa huitième édition, le plus grand show européen dédié à l’IoT, à l’intelligence artificielle et à la robotique, SIDO, proposera deux rendez-vous. Le premier aura lieu du 14 au 15 septembre 2022 à la Cité internationale de Lyon, et le second du 8 au 9 novembre prochain au Palais des Congrès de Paris. Ce salon, rappelons-le, a pour vocation d’accompagner les chefs d’entreprise et les décideurs stratégiques dans le développement et la transformation numérique et robotique de leurs structures. La société Siléane va participer au premier rendez-vous. Cette entreprise de Saint-Étienne (Loire) évolue dans la conception et la fabrication de robots équipés d’une intelligence artificielle. Ces machines sont utilisées pour différentes applications industrielles, comme l’automobile, le nucléaire, l’agroalimentaire, la logistique, la cosmétique, la pharmacie et le luxe.

Lors de ce salon, l’entreprise présentera ses produits dont son robot de tri et de recyclage des déchets, baptisé « Kamido KO ». Il permet de séparer les déchets élément par élément, de déterminer leur type et de les conditionner.