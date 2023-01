[Communiqué] Loire : Siléane s’associe à de nouveaux actionnaires pour accompagner son développement

La société Siléane est spécialisée dans la fabrication et la maintenance de machines de manutention automatisées. Cette entreprise familiale, établie à Saint-Étienne (Loire), possède une large clientèle constituée de nombreux acteurs industriels nationaux et internationaux. Afin de conforter sa place de fournisseur en outillage industriel, le groupe suit depuis plusieurs années une stratégie de développement destinée à l’aider à maintenir sa croissance. Il s’appuie sur l’acquisition de nouvelles entités et sur le renforcement de ses moyens de production.

Dans cette optique, il a décidé de céder des actions à un pool d’investisseurs, représenté par le Fonds France Nucléaire. Annoncée le 19 janvier 2023, cette capitalisation doit l’aider à financer ses futurs projets d’investissements. La société stéphanoise prévoit de diversifier son champ de compétences et de se renforcer dans le secteur du nucléaire. Elle ambitionne également de continuer ses opérations de croissance externe sur le territoire national et d’amorcer son expansion à l’international, notamment en Allemagne, au Royaume-Uni et en Italie.