[Communiqué] Loire : Siléane au salon Global Industrie 2023

La société Siléane, implantée à Saint-Étienne (Loire), a participé au Global Industrie 2023 qui s’est tenu du 7 au 10 mars à Eurexpo Lyon (Rhône). Cet événement international, dédié à l’innovation industrielle, couvrait cette année différents domaines dont la digitalisation, l’automatisation, la fabrication additive & 3D, l’électronique, la plasturgie, l’énergie et la production durable.

Pour Siléane, ce salon était l’opportunité de valoriser son image et de consolider sa notoriété en France et en Europe. Durant ces quatre jours, l’entreprise a mis en avant son savoir-faire dans la conception et la fabrication de machines intelligentes pouvant être utilisées dans de multiples applications industrielles, notamment dans les secteurs de l’automobile, de l’agroalimentaire, de la pharmacie…

La société propose une offre associant les technologies 4.0 de la robotique, de la vision et de l’intelligence artificielle. Elle est, entre autres, connue pour son innovation baptisée « KAMIDO ». Il s’agit d’un robot autonome capable de prélever et de déposer unitairement à haute vitesse des produits en vrac. Cet automate est utilisé dans diverses applications, comme le tri et le recyclage des déchets, la préparation de commandes…