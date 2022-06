[Communiqué] Loire : Siléane a mis en avant ses solutions robotiques au salon Global Industrie 2022

Le salon Global Industrie, qui s’est tenu du 17 au 20 mai 2022 à Paris-Nord Villepinte (Ile-de-France), a réuni plusieurs figures internationales, industriels, ministres et ambassadeurs, du secteur des technologies et équipements de production. Cet événement, placé sous le haut-patronage d’Emmanuel Macron, le président de la République, a été l’occasion pour les professionnels du secteur (fabricants, sous-traitants, conditionneurs…) de mettre en avant leurs innovations, leurs produits et leurs technologies.

Fondée en 2002, Siléane conçoit, développe et fabrique des machines utilisées dans différentes applications industrielles (automobile, plasturgie, pharmacie, agroalimentaire, logistique…). Lors de ce grand événement, la société, implantée à Saint-Étienne (Loire), a présenté ses solutions robotiques et sa vision industrielle (application de la vision par ordinateur aux domaines industriels), tout en renforçant sa visibilité au niveau national et international.