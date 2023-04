[Communiqué] Loire : Sigvaris Group France nomme une nouvelle directrice générale

L’entreprise Sigvaris Group France, implantée à Saint-Just-Saint-Rambert (Loire), est spécialisée dans le domaine de la compression médicale. Elle a nommé Sandrine Maillard au poste de directrice générale. Cette dernière a intégré cette fonction au sein de la société ce premier trimestre 2023. Elle avait rejoint la société en 2018 en tant que directrice administrative et financière. Cette nouvelle fonction sera désormais assortie du pilotage opérationnel de l’ensemble des activités du groupe pour le marché français.

Sandrine Maillard aura pour rôle, entre autres, de poursuivre la stratégie de croissance de la société en France. Elle aura également pour mission de renforcer son leadership ainsi que sa compétitivité sur le volet industriel et en matière d’innovation. Sa nomination devrait permettre à l’entreprise de répondre avec un haut niveau d’exigence aux besoins des clients et des consommateurs. Ayant contribué au développement de différentes marques, elle entend en outre consolider la notoriété et la position du fabricant dans son secteur d’activité.