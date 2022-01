[Communiqué] Loire : Sigvaris et Edrastop ont été récompensées au « Crepi Awards »

Le 2 décembre 2021, le Club régional des entreprises partenaires de l’insertion (Crepi) Loire-Haute-Loire a remis les 11 trophées de son programme « Crepi Awards », qui a pour vocation de valoriser et de récompenser les sociétés engagées en faveur de l’emploi et de l’insertion. La cérémonie s’est tenue à l’auditorium de la caisse régionale du Crédit Agricole Loire et Haute-Loire à Saint-Étienne. Pour cette édition, le « Prix de l’entreprise » a été attribué à Sigvaris. Cette société, située à Saint-Just-Rambert (Loire), est spécialisée dans la fabrication d'articles chaussants à mailles. Senselia, opérant dans la vente à domicile, et Engie, spécialisée dans la commercialisation de combustibles gazeux par conduites, ont également décroché ce trophée.

Le « Prix du dirigeant », quant à lui, a été remis au spécialiste de la mécanique industrielle Edrastop, implanté au Chambon-Feugerolles (Loire), suivi par Métal Design Concept et France Galva. Le « Prix destination emploi » a été accordé à la maison de formation rurale (MFR) de Saint-Étienne, à Thuasne, et à la FNTR Loire. Le coup de cœur du jury revient, quant à lui, à Olivo et à l’AIMV.