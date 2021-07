[Communiqué] Loire : Sam Outillage et Ferriol-Matrat ont participé au salon du Fabriqué en France 2021

Le palais de l’Élysée a accueilli, les 3 et 4 juillet derniers, la deuxième édition de la Grande Exposition du Fabriqué en France. À l’occasion de cet événement, les visiteurs ont pu découvrir 126 produits issus des départements et territoires de l’Hexagone, qui mettent à l’honneur les industriels de tous les secteurs d’activité engagés dans la fabrication française.

Deux entreprises représentant le département de la Loire ont mis en avant leur savoir-faire français. Implantée à la Roche-la-Molière, la société Ferriol Matrat est reconnue dans la conception et la fabrication de pièces et ensembles tubulaires pour pieds de chaise, matériel médical et matériel sportif. Elle a fait découvrir sa gamme de joëlettes pour enfants et de fauteuils roulants de sport-loisirs dont le montage s’effectue exclusivement dans les ateliers de la Roche-la-Molière.

Le créateur d’outils professionnels Sam Outillage, installé à Saint-Étienne, a également présenté son booster innovant KAP’SAM. Il s’agit d’un dispositif intelligent de démarrage de véhicule 12V utilisant une technologie sans batterie et sans recharge, à partir de la synchronisation et de la gestion de composants électroniques (résistance, condensateur, etc.). Le KAP’SAM est entièrement conçu et développé dans les ateliers de R & D et de montage de Saint-Étienne.