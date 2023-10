[Communiqué] Loire : Réseau Entreprendre Loire, un accompagnement pour les entrepreneurs

L’antenne ligérienne du Réseau Entreprendre rassemble une centaine de chefs d’entreprise. Elle s’engage à accompagner les start-up, les repreneurs et les développeurs de PME/PMI à tous les stades de leurs projets. La biennale de la fédération se tiendra du 13 au 15 octobre 2023 à Saint-Étienne (Loire). Environ 1 200 dirigeants de société venus d’une dizaine de pays sont attendus pour cet événement. Placé sous le thème du « Design vert et plus si affinités », celui-ci inclura deux soirées, des visites et des conférences.

Le soutien et la pérennisation des projets des futurs entrepreneurs s’effectuent notamment à travers différents programmes. En août dernier par exemple, la société roannaise Vestiaire Officiel a été lauréate du dispositif « Booster » pour bénéficier d’un accompagnement de deux ans. S’y ajoute une aide financière allant jusqu’à 80 000 euros sur une période d’environ cinq ans. La jeune pousse sera parrainée par Jean-Luc Rabourg, le président de Metallox et gérant de JSM Industrie au Coteau, et par Marc Viallard, le cofondateur de Mac3 à Saint-Cyprien.