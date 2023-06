[Communiqué] Loire : reprise du fabricant de fours industriels Thermidor par Heat Concept

Heat Concept, le fabricant des marques de fours Elti et Rey implanté à Saint-Chamond (Loire), a fait l’acquisition de la société Thermidor en mars 2023. Il s’agit de son homologue établi à Romans-sur-Isère, dans le département de la Drôme.

Pour les dirigeants de Heat Concept, ce rapprochement vient renforcer les capacités de l’entreprise autour de la maintenance et des services après-vente. Cet investissement devrait lui permettre également de développer ses activités et d’augmenter son chiffre d’affaires pour atteindre près de 4 millions d’euros. Par ailleurs, cette reprise offre une opportunité de diversification sur le marché des fours industriels destinés à la métallurgie et aux applications spéciales comme la forge, la fusion et la cuisson. Précisons que Thermidor conçoit du matériel de traitement thermique, alimenté au gaz ou à l’électricité, pour les secteurs de l’aéronautique, du nucléaire, du médical, de l’horlogerie, de l’orfèvre et de la mécanique.