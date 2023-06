[Communiqué] Loire : reprise de la société Griffon par le groupe Manufactures de Layette et Tricots

À l’aube de son centenaire, la bonneterie Griffon a rejoint les Manufactures de Layette et Tricots (MLT), un homologue domicilié dans le département des Pyrénées-Atlantiques. En effet, la société établie à Roanne (Loire), et spécialisée dans le tissage de vêtements féminins, a été reprise par ce groupe qui commercialise des articles d’habillement.

Officialisé début juin 2023, le rachat prévoit un rapprochement entre les deux sociétés. La bonneterie Griffon dispose notamment d’une usine de tricotage, équipée d’une centaine de métiers à tisser. Traitant avec plus de 300 marques, elle permettra au groupe MLT d’augmenter ses capacités de production jusqu’à atteindre un million de pièces par an. Cette acquisition offrira également à MLT l’occasion de renforcer sa croissance et de diversifier son marché, jusqu’alors concentré sur les articles pour homme et pour bébé. Précisons que le groupe compte aujourd’hui trois ateliers de confection qui approvisionnent plus de 2 000 points de vente en France.