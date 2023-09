[Communiqué] Loire : rapprochement entre les entreprises Verney-Carron et Rivolier

Le spécialiste du tir de loisir Cybergun a annoncé un partenariat entre le spécialiste stéphanois de la fabrication d’armes Verney-Carron (sa filiale depuis 2022) et son homologue ligérien Rivolier. La collaboration entre ces deux entités porte sur un accord de distribution exclusive et concerne toutes les séries de fusils et de carabines de chasse fabriquées et commercialisées par Verney-Carron. S’y ajoutent les lanceurs sublétaux de balles de défense flash-ball (arme de défense tirant des balles en caoutchouc non perforantes).

Avec le réseau de partenaires de Rivolier, Verney-Carron compte augmenter son chiffre d’affaires dans le secteur de la chasse française et de concentrer son développement commercial sur les marchés de la sécurité et de la défense.