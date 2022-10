[Communiqué] Loire : prix de la Meilleure plateforme élévatrice mobile de personne pour la gamme de nacelles ciseaux Compact du groupe Haulotte.

Le « Premios Elevacion Movicarga », l’événement annuel qui récompense le meilleur équipement de levage, s’est déroulé fin septembre 2022 à Madrid, en Espagne. À cette occasion, le groupe Haulotte, représenté par sa filiale hispanique Haulotte Iberica, a reçu le prix de la meilleure plateforme élévatrice mobile de personne (PEMP). Il s’agit d’une distinction pour la gamme de nacelles Compact, produites par ce fabricant de matériel d’élévation originaire de L’Horme (Loire).

La gamme Compact regroupe cinq modèles de nacelles élévatrices : Compact 8N, Compact 10N, Compact 10, Compact 12 et Compact 14. Selon le groupe, ces machines se caractérisent par leur robustesse, leur durabilité et leur polyvalence. Elles disposent notamment d’une capacité d’évolution sur différents types de surfaces et supportent des charges utiles pouvant aller jusqu’à 450 kg. Précisons qu’à cela s’ajoutent les systèmes SHERPAL (commande à distance), Haulotte Activ’Energy Management (améliorant la performance), Haulotte Activ’Screen (dispositif de commande) et LIDAR (sécurité contre les écrasements).