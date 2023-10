[Communiqué] Loire : participation de Sam Outillage, situé à Saint-Étienne, au salon Equip Auto 2023

L’édition 2023 du salon Equip Auto, un rendez-vous B2B dédié à la filière automobile, s’est déroulée du 28 au 30 septembre dernier sur le site d’Eurexpo à Lyon. Lors de cet événement, qui a rassemblé de nombreux industriels, dont le Ligérien Sam Outillage, les visiteurs ont pu découvrir les tendances et les dernières innovations du secteur.

Ce salon a permis à la société Sam Outillage, spécialisée dans la fabrication d’outils professionnels et établie à Saint-Étienne, de présenter ses nouvelles gammes de solutions de rangement : X’Tower et X’Locker. Celles-ci permettent aux garagistes de gagner du temps en atelier et de réduire leur consommation d’équipements.

Présélectionné lors des Trophées internationaux de l’innovation automobile, le X’Tower est un carrousel connecté qui permet la distribution sécurisée des outils et des consommables. Quant à X’Locker, il s’agit d’une unité dédiée à la distribution partagée de matériels et d’équipements sensibles.