[Communiqué] Loire : participation d’Industeel au salon Gastech 2023, à Singapour

Le salon Gastech est un événement consacré à l’énergie et aux technologies climatiques (gaz naturel, gaz naturel liquéfié, hydrogène et solutions à faible impact environnemental). L’édition de cette année s’est déroulée du 5 au 8 septembre 2023, à Singapour. Elle a réuni plus de 4 000 délégations publiques, environ 750 industriels d’envergure internationale et plus de 40 000 professionnels, provenant de plus de 100 pays. La thématique de cette année portait sur la transformation de l’industrie vers l’objectif « zéro émission ».

Plusieurs entreprises françaises présentaient leurs produits et expertise. Parmi celles-ci figurait la société Industeel, une filiale d’ArcelorMittal Group spécialisée dans la production de tôles et de pièces d’acier. Cet industriel, implanté à Châteauneuf (Loire), a mis en avant son savoir-faire dans l’usinage de tôles laminées à chaud, de lingots et de pièces formées. Il a également dévoilé son expertise dans la fabrication de plaques d’acier pour des applications à haut niveau d’exigence.