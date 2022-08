[Communiqué] Loire : partenariat entre Haulotte et Bouygues Énergies & Services

L’entreprise de Lorette (Loire) Haulotte, spécialisée dans le développement et dans la fabrication de machines d’élévation de charges et de personnes, poursuit sa course vers la transition énergétique. Elle vient ainsi de signer un partenariat avec Bouygues Énergies & Services autour de l’hydrogène. Cette filiale de Bouygues Construction, qui évolue dans la conception et dans l’exploitation de systèmes techniques et de solutions sur mesure pour une meilleure maîtrise de la consommation énergétique, testera pendant une année une machine Haulotte équipée d’un système de pile à combustible (pile à hydrogène) sur plusieurs de ses chantiers.

Pour les deux entités, cette collaboration a pour vocation de confirmer la faisabilité technique de la technologie hydrogène dans le milieu de la construction. Le but est d’apporter une solution décarbonée « avec zéro émission » pour répondre efficacement aux enjeux climatiques et environnementaux dans ce secteur. Avec ce partenariat qui s’inscrit dans sa « Blue Strategy », l’entreprise ligérienne explore les prochaines solutions en matière de décarbonation de ses machines et de ses équipements.