[Communiqué] Loire : Neyret Textile Identification et E-Totem au Top Afep 2022

La quatrième édition du Top Afep se tiendra le 12 mars 2022 au palais d’Iéna à Paris. Cet événement, organisé par l’Association française des entreprises privées (AFEP), est le grand rendez-vous des patrons de sociétés, réalisé en partenariat avec BNP Paribas, Société Générale et JCDecaux. Il réunira en un même lieu plus d’une quarantaine de dirigeants de grands groupes français, et près de 400 dirigeants de PME et ETI.

Ce Top Afep donnera lieu à environ 600 rendez-vous entre les patrons de grandes entreprises et ceux des PME/ETI de tous secteurs et de toutes régions. Il permettra aux participants de mettre en avant leurs enjeux, leurs stratégies et leurs solutions pour accélérer le développement de leurs sociétés.

Deux entreprises de la Loire seront présentes à cet événement. La première est la société Neyret Textile Identification, située à Saint-Étienne et spécialisée dans la fabrication de rubans, d’étiquettes et de différents accessoires textiles. La deuxième est E-Totem, filiale du groupe Atomelec. Installée à Saint-Bonnet-le-Château, cette société construit et exploite des stations d’alimentation pour véhicules électriques.