[Communiqué] Loire : MyVeggie développe ses offres

La société MyVeggie, basée à Saint-Étienne (Loire), conçoit des compléments alimentaires présentés sous forme de gélules. Élaborés par une équipe de naturopathes, de nutritionnistes et de scientifiques, les produits de l’entreprise sont bio et véganes. MyVeggie est certifiée Eve Vegan, un label garantissant aux consommateurs le respect des principes fondamentaux du véganisme, qui consiste à exclure la consommation de produits d’origine animale. La société détient également le label Bio Veritas, garantissant aux clients qu’une denrée alimentaire est fabriquée à partir de matières premières issues de l’agriculture biologique. Selon Véronique De Azevedo, fondatrice de MyVeggie, « tout ceci a un coût pour une jeune société, mais être reconnue par ces labels est très important comme gage de qualité et de crédibilité ». Pour rappel, la firme a commercialisé 50 000 produits en 2020.