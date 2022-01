[Communiqué] Loire : Mecanic Centre Aeroptic et Tôle & Design reprises par le groupe ACI

En décembre 2021, le spécialiste lyonnais de la mécanique industrielle ACI a racheté deux sociétés situées dans le sud de la Loire, où il est déjà présent suite à de précédentes opérations de croissance externe. Les entreprises rachetées sont Mecanic Centre Aeroptic (MCA) et Tôle & Design. La première, implantée à Roche-la-Molière, se positionne sur le marché de l’aéronautique et de la défense. Elle conçoit et fabrique des pièces et des sous-ensembles mécaniques pour des clients comme Zodiac Aerospace, Roxel ainsi que Thales. La seconde, établie à Saint-Étienne, est spécialisée dans la tôlerie fine, le découpage et l’emboutissage de différentes pièces. Cette société compte une trentaine de salariés. ACI s’engage à investir sous un an une enveloppe de 100 000 euros au sein de sa filiale Tôle & Design.