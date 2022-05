[Communiqué] Loire : Mecaconcept a participé au salon Global Industrie 2022

L’entreprise Mecaconcept, située à Roche-la-Molière (Loire), a participé au salon Global Industrie qui a eu lieu du 17 au 20 mai 2022 au parc des expositions Paris-Nord Villepinte (Ile-de-France). Ce rendez-vous professionnel, de portée internationale, a permis aux acteurs de l’industrie (fabricants, fournisseurs, conditionneurs, distributeurs, transporteurs…) d’exposer leurs produits, leurs innovations ainsi que leurs services. Outre les industriels, l’événement, placé sous le haut patronage d’Emmanuel Macron, président de la République, a rassemblé nombre de ministres, d’élus et d’ambassadeurs.

Lors de ce salon, Mecaconcept, spécialisé dans la conception et la fabrication de machines sur mesure, a présenté ses solutions automatisées. L’entreprise propose des lignes de production et de conditionnement. Elle évolue également dans le domaine de l’intégration robotique, de la vision 2D/3D et de l’informatique industrielle. Depuis sa création, la société accompagne les grands donneurs d’ordres et les petites et moyennes entreprises dans l’optimisation de leurs process industriels. Elle œuvre pour différents secteurs dont l’aéronautique, le spatial, l’automobile, la chimie, le nucléaire et l’agroalimentaire.