[Communiqué] Loire : MC2i Solutions s’associe à Proconcept pour consolider son développement

L’entreprise MC2i Solutions, installée à Saint-Étienne (Loire), a conclu un accord de partenariat avec Proconcept Service, implantée à Brignais (Rhône). Les deux sociétés sont spécialisées dans les solutions informatiques et bureautiques pour les professionnels. Cette joint-venture a pour objectif commun d’accélérer leur croissance tout en conservant leurs identités propres.

À travers un groupement d’intérêt économique (GIE), les deux entreprises s’engagent à mettre en commun leurs services techniques et leurs compétences. Cette association vise à consolider le développement des activités dans la zone de la Loire et du Rhône. L'objectif de ce GIE est aussi de permettre aux deux entreprises d’élargir leur portefeuille clients et de répondre aux appels d'offres émis notamment par des grands comptes.

À terme, les deux PME visent un chiffre d’affaires global estimé à 4 millions d'euros d’ici à 2023. Par ailleurs, MC2i Solutions ambitionne de renforcer son développement avec la réalisation de deux opérations de croissance externe d’ici à 2024.