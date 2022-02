[Communiqué] Loire : Marrel nomme un nouveau directeur général

L’industriel ligérien Marrel, implanté à Andrézieux-Bouthéon (Loire), est spécialisé dans la fabrication et la vente de matériel de levage et de manutention. Il vient de nommer son nouveau directeur général, Arnaud Thieulin, qui occupe cette fonction depuis le 1er février 2022. Il succède ainsi à Jérôme Semay.

Avant cette nomination, Arnaud Thieulin occupait depuis 2016 le poste de directeur administratif et financier du groupe CTELM, rassemblant Marrel, Fassi France, Miltra Paris Nord, Miltra Provence et ATN. Le nouveau dirigeant entend conforter les politiques de croissance déjà mises en place par la société. Il souhaite aussi poursuivre le développement de nouveaux produits et accessoires dans le but de proposer des solutions adaptées aux marchés sur lesquels Marrel se positionne, et dans la foulée, cibler de nouveaux marchés. Arnaud Thieulin compte, en outre, dynamiser la production de l’entreprise, grâce à une extension de 3 500 m² sur le site actuel. Cet agrandissement est en cours de réalisation, avec une livraison prévue en 2023.

Outre la nomination de son nouveau DG, Marrel vient aussi de désigner Grégory Thevenon au poste de directeur général adjoint. Directeur industriel de la société depuis 2015, ce cadre conduira les nombreux projets liés au développement industriel de Marrel.