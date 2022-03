[Communiqué] Loire : Market Maker installe sa base logistique à Mably

Le lundi 14 février 2022, Yves Nicolin, maire de Roanne et président de Roannais Agglomération, a présenté un grand projet de l’entreprise de mobilier Market Maker, qui souhaite installer sa base logistique à Mably (Loire). Il a souligné que cette nouvelle implantation de taille va confirmer l’attractivité économique de Roannais Agglomération qui regroupe 40 communes au nord du département. Le chantier a débuté au mois de février pour une livraison programmée fin 2022.

Créé en 1991 dans la métropole de Lyon (Rhône), Market Maker est spécialisé dans l’ameublement et l’équipement de la maison depuis les années 2000. Afin de relocaliser au maximum sa production, l’entreprise a acquis d’abord Diva Salon, le fabricant de canapés convertibles à Coteau (Loire), en 2020. Puis son dirigeant, Gabriel Dahan, a investi 30 millions d’euros pour assurer le développement industriel de ce site de Coteau. Il a alors acquis un terrain de 11 hectares dans l’éco-parc Bonvert à Mably, et envisage d’y construire un bâtiment sur 49 000 m2 pour en faire une base logistique d’approvisionnement et de stockage. À l’issue du chantier, Market Maker entend recruter une centaine de personnes dès janvier 2023, et environ 300 d’ici à 2025.