[Communiqué] Loire : « LoireConnecTID » lauréat des appels à projets « Territoires intelligents et durables »

Le projet « LoireConnecTID » a permis au département de la Loire de se démarquer lors des appels à projets « Territoires intelligents et durables » du mois de juin 2023. Il s’agit d’un outil permettant d’appréhender la transition numérique et durable au service du développement territorial. Retenu comme lauréat dans la catégorie numérique, le Département bénéficiera d’une enveloppe d’environ 2 millions d’euros venant de l’État.

« LoireConnecTID » a été conçu dans le cadre de l’achèvement de la couverture en fibre optique du département. Ce projet consistera à installer des dispositifs connectés dans les infrastructures pour améliorer la qualité des services publics, afin de répondre aux exigences de la transition écologique. Une « box des fragilités » a été installée dans le cadre d’une expérimentation. C’est un outil intelligent, capable de détecter les faibles signaux faibles de perte d’autonomie notamment chez les personnes âgées, qui a été développé par le Centre Ingénierie et Santé des Mines de Saint-Étienne et AESIO. Le Syndicat intercommunal d’énergie de la Loire-Territoire d’énergie (SIEL), le bailleur social Loire-Habitat et l’École des Mines de Saint-Étienne (EMSE) ont pris part à l’accomplissement de ce projet. L’Institut régional universitaire polytechnique ainsi que les sociétés URBS et QARNOT y ont participé également.