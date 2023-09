[Communiqué] Loire : les produits de Signature One au service des grands entrepôts et usines français

Située à Villars (Loire), Signature One est une entreprise de conseil en ingénierie logistique. Ses produits, logiciels et matériels, répondent aux problématiques et aux besoins techniques des entrepôts et des usines, tout en permettant une productivité optimale.

Logilec, le fournisseur de solutions logistiques de E.Leclerc, a fait appel au savoir-faire de la société ligérienne pour piloter l’ensemble de ses process. Il s’est notamment appuyé sur la suite logicielle One CS. Mise en place en juin 2023, celle-ci permet de gérer le flux logistique et peut exécuter des missions en utilisant des outils partenaires (convoyeurs, automates, trieurs…).

Implantée à Vénissieux (Rhône), l'entreprise Bosch Rexroth fabrique des composants et des équipements hydrauliques et électriques. Pour améliorer le confort de travail de ses salariés, elle a fait l’acquisition du chariot motorisé Altaïs de Signature One en avril dernier. Cet équipement facilite le travail des opérateurs lors de la préparation des commandes et réduit les risques de troubles musculosquelettiques.