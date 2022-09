[Communiqué] Loire : les interrupteurs de luxe Meljac exposés au salon Architect@Work, Paris 2022

L’entreprise Meljac a participé au salon des architectes Architect@Work, organisé au Paris Event Center du 22 au 23 septembre 2022. Ce fabricant d’interrupteurs, installé à Paris, a profité de l’événement pour exposer une collection d’interrupteurs de luxe en bronze. Cette collection résulte d’une collaboration entre l’entreprise Meljac et la maison de joaillerie Tournaire de Saint-Étienne (Loire).

Les produits se caractérisent par des motifs gravés sur les panneaux entourant les leviers de commande. La gamme compte trois motifs de décoration simples (« Architecture », « Origami » et « Catacombes ») et trois autres personnalisés avec des métaux rares ainsi que des pierres précieuses encastrées. Le modèle « Alchimie » est orné de dix carats de diamants. Le modèle « Engrenages » est agrémenté de trois carats de saphirs et d’un carat de diamants. Quant au modèle « Bas-relief », il présente cinq carats de saphirs.

Pour l’entreprise Tournaire, ce partenariat s’inscrit dans le cadre du développement de ses gammes d’objets de décoration, regroupées sous la marque « Tournaire Déco ».