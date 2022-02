[Communiqué] Loire : le spécialiste de l’outillage électroportatif, Flex Fema, densifie son maillage

L’industriel Flex Fema, installé depuis plus de trois ans dans la zone Écoparc de Bonvert à Mably (Loire), est un acteur spécialisé dans l’outillage électroportatif à destination des professionnels. Il propose, entre autres, des ponceuses, des meuleuses, des perceuses, des lasers et des appareils de mesure, des visseuses ainsi que des perforateurs. Ses produits s’adressent au secteur industriel, notamment du métal, et à de celui du bâtiment, allant de la construction à la rénovation.

L’année dernière, la société a enregistré une augmentation de son activité. Une progression expliquée par la hausse du marché de l’électroportatif, selon les mots de Philippe Bayet, le directeur général de Flex Fema. Il a ajouté que l’implantation de l’entreprise sur le site de Mably avait également contribué à ce développement. La société, qui était auparavant installée à Saint-Romain-la-Motte (Loire), bénéficie à Mably de locaux nettement plus spacieux, ce qui lui a permis d’accroître sa production. Dans l’optique de maintenir cette croissance et de conforter son ancrage hors de France, Flex Fema entend développer son activité en Afrique francophone.