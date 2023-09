[Communiqué] Loire : le secteur de la défense dans la cible de l’entreprise Seeb Automation, à Saint-Priest-en-Jarez

La société ligérienne Seeb Automation, implantée à Saint-Priest-en-Jarez, projette d’assembler des sous-ensembles mécaniques pour les véhicules blindés, dans le cadre de ses nouvelles activités pour la défense. Cette filiale du groupe Seeb, dans la Saône-et-Loire, est spécialisée dans l’étude et la réalisation de biens d’équipements industriels à forte dominante robotique.

Seeb Automation conçoit et fabrique des machines-outils de production et de laboratoire novatrices et évolutives. La PME propose des solutions industrielles sur mesure qui répondent aux besoins particuliers de ses clients. Les dispositifs qu’elle vend en Europe, aux États-Unis et en Chine sont utilisés entre autres pour la fabrication des pneumatiques des grosses cylindrées et des voitures électriques.

Après une hausse de 30 % de son chiffre d’affaires sur l’exercice en cours, l’entreprise envisage d’atteindre les 15 millions d’euros en 2024 avec ce nouveau marché. Pour ce faire, elle projette d’augmenter la superficie de ses locaux en louant un bâtiment inoccupé de 2 000 m². Celui-ci s’ajoutera aux 1 400 m² qu’elle détient déjà dans le département. Elle recrutera une dizaine de salariés pour soutenir sa croissance.