[Communiqué] Loire : le groupe HEF au salon Agritechnica 2023 à Hanovre, en Allemagne

Le groupe HEF, implanté à Andrézieux-Bouthéon dans le département de la Loire, participera au prochain salon Agritechnica qui se tiendra à Hanovre, en Allemagne, du 12 au 18 novembre 2023. Cet événement mondial, dédié aux machines agricoles, est organisé chaque année par la société allemande DLG. Il s’agit d’une occasion pour les agriculteurs et les entrepreneurs de se former, d’apprendre et de découvrir les nouvelles tendances, les innovations et les diverses solutions en matière de machinisme agricole. Ce salon accueillera de nombreuses marques provenant d’une centaine d’entreprises de tous horizons. Cette année, le thème principal sera la productivité verte.

Pour cette édition, la société HEF mettra en avant ses produits et son savoir-faire dans l’ingénierie des surfaces et dans la conception de matériaux à vocation technique. Sa participation à ce rendez-vous s’inscrit notamment dans le cadre de sa politique de développement sur le marché international.