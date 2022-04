[Communiqué] Loire : Le Gobelet Français vise les 2,4 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022

Situé à Saint-Étienne (Loire), Le Gobelet Français est une jeune entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente de gobelets en plastique recyclables et pouvant être personnalisés. La structure, qui a résisté à la crise sanitaire, enregistrait en 2021 une hausse de son chiffre d’affaires avec 12 000 commandes de gobelets par rapport à 2020. Elle ambitionne d’atteindre 2,4 millions d’euros en 2022 et 5 millions d’euros en 2025.

Les gobelets de la société, 100 % « Made in Auvergne-Rhône-Alpes », séduisent les entreprises telles que Kronenbourg, mais aussi le monde de l’événementiel. À ce titre, des négociations sont en cours pour de grands événements musicaux et sportifs. Le fabricant entend réaliser 40 % de son chiffre d’affaires dans cette activité, contre 20 % actuellement.

Dans l’optique d’accélérer son développement, le Gobelet Français entend conforter sa présence sur le marché international et soutenir sa part de marché au niveau national.