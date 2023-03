[Communiqué] Loire : le Domaine Pichon augmente sa production de vin

Le domaine Christophe Pichon, implanté dans la zone viticole de Jassoux-Grand Val à Chavanay (Loire), a inauguré de nouvelles installations. Elles comprennent un caveau à vin de 150 m2, un entrepôt de stockage et des espaces administratifs. L’ensemble est regroupé dans un nouveau bâtiment recouvert d’une toiture végétalisée.

Au total, plus de 3 millions d’euros ont été investis dans cette extension. L’opération a permis au domaine d’agrandir ses locaux de vinification et de mettre en place un nouveau système de refroidissement des mouts de vin. Il dispose ainsi d’une cave moderne s’étendant sur une superficie de 2 500 m2 (900 m2 auparavant) et pouvant accueillir une trentaine de cuves et plus de 400 fûts.

Selon les dirigeants de l’entreprise, ces équipements aideront à augmenter la production et à optimiser l’exploitation des nouvelles parcelles. Notons que le domaine enregistre jusque-là un volume maximal de deux millions de bouteilles par an. Avec ces installations, il vise désormais une croissance comprise entre 5 % et 10 %.