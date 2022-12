[Communiqué] Loire : Lagazel va fabriquer des kits solaires au Sénégal

L’entreprise Lagazel poursuit son expansion sur le continent africain. Après des implantations au Burkina Faso et au Bénin, cette société originaire de Saint-Galmier (Loire) a ouvert un atelier de fabrication dans la commune de Thiès, au Sénégal. Cette nouvelle unité est équipée d’une ligne de production qui est gérée par une dizaine de salariés. Depuis sa mise en service, elle a déjà permis de fabriquer 2 000 lampes solaires. Selon l’enseigne, elle assurera un volume de 5 000 kits solaires par mois.

Ce nouvel équipement a été créé avec l’aide du Centre de formation, d’application et d’incubation aux métiers des énergies renouvelables (PROMESS). Le site permettra à Lagazel d’approvisionner le marché local et de résoudre, ainsi, les contraintes logistiques liées à l’importation des produits depuis ses ateliers situés dans les pays voisins. Par ailleurs, l’entreprise ambitionne de développer cette implantation au Sénégal et de fournir les pays de la région : Mauritanie, Gambie, Guinée-Bissau…