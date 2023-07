[Communiqué] Loire : label Éco-défis, distinction de sept entreprises artisanales locale

Avec le label Éco-défis, la chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) récompense les engagements environnementaux et sociétaux pris par les entreprises. Valable deux ans, il s’agit d’une distinction des actions à vocation écologique ou à portée sociale.

Dans le département de la Loire, le label a été octroyé à sept entreprises artisanales implantées sur le territoire de Loire Forez Agglomération. La société de location de vélos électrique Let’s Bike et l’atelier Opalys Fleuriste, à Montbrison, figurent parmi ces lauréats. La Fromagerie de la Bruyère, établie à Boën-sur-Lignon, le fabricant de meubles en bois Boisli-boislà originaire de Bard et l’entreprise de restauration de monuments Tarmac Patrimoine ont également été récompensées. La Brasserie La Canaille, située à Sail-sous-Couzan, et L’Artisan Coiffeur, implanté à Saint-Just-Saint-Rambert, complètent la liste; leurs actions portent sur la gestion des déchets et sur l’adoption de la mobilité verte par les employés.