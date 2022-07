[Communiqué]Loire : la Tôlerie Forézienne passe le cap des 100 ans et investit pour moderniser son parc machine

La Tôlerie Forézienne, implantée à Bonson (Loire), évolue dans la conception et la fabrication de mobilier urbain design en inox, en acier et en aluminium. L’entreprise, filiale de Poujoulat Group située à Niort (Deux-Sèvres), œuvre sur le marché national et international avec plus d’une dizaine d’implantations hors de France.

Le 24 juin 2022, la firme dirigée par Joël Lemoine a célébré ses 100 ans en présence de plusieurs partenaires, d’élus et des salariés ainsi que de leurs familles. Ce premier siècle d’histoire s’accompagne de nouvelles perspectives de croissance pour la société. Après avoir investi 2 millions d’euros les 18 derniers mois, elle prévoit d’investir la même somme dans les 18 prochains mois. Ce nouveau fonds sera dédié à l’acquisition d’une découpe laser plus grande, d’une plieuse automatique, d’équipements de soudage et de robots collaboratifs, et au développement de son activité peinture.

Cet investissement devra permettre à la PME d’accroître de 30 % sa capacité de production et de porter son chiffre d’affaires à 15 ou 16 millions d’euros cette année et à 20 millions d’euros d’ici trois ans.