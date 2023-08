[Communiqué] Loire : la société Mecaconcept au SIDO 2023 à Lyon

La société Mecaconcept, établie à Roche-la-Molière (Loire), sera présente à la 9e édition du salon SIDO qui se tiendra à la Cité internationale de Lyon (Rhône) les 20 et 21 septembre prochains. Cet événement est le rendez-vous de tous les acteurs de l’écosystème IoT (internet des objets), IA, robotique et XR (extended reality ou réalité étendue). Il réunit des chefs d’entreprise, des décideurs stratégiques, des groupes industriels ainsi que des laboratoires de recherche et des offreurs de solutions tech. Depuis sa création, le SIDO accompagne les entreprises dans leurs projets de digitalisation.

Mecaconcept fera partie des dix sociétés qui représenteront la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette société d’ingénierie industrielle propose aux fabricants des solutions et des machines pour optimiser leur process de production. Durant cet événement, elle présentera son « robot assistant mobile ».

Les neuf autres sociétés de la région sont 4D-Virtualiz, Effidence (Puy-de-Dôme), AVA, Enno Ai (Rhône), Chronics Technologies, HawAI.tech, STPGroup (Isère), Fine Spect (Savoie) et Hexadrone (Haute-Loire).