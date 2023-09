[Communiqué] Loire : La Mine des Barbiers et Odemine, les nouvelles marques du Laboratoire B.C.B à Chambles

Le Laboratoire B.C.B, implanté à Chambles (Loire), est spécialisé dans la fabrication et le conditionnement de produits cosmétiques. Le 25 août 2023, la PME a lancé ses nouvelles marques, La Mine des Barbiers et Odemine.

La Mine des Barbiers propose une gamme de soins capillaires répondant aux besoins des hommes. L’offre se compose d’une cire coiffante, d’un gel coiffant ainsi que d’un spray coiffant et d’un shampoing doux. La marque inclut également des produits pour la barbe, dont un savon de rasage, un gel de rasage et une huile de soin, élaborés avec des ingrédients biologiques et naturels.

La start-up a aussi créé Odemine, une marque pour le soin de la barbe, des cheveux et du corps. Actuellement, cette marque est distribuée uniquement en vente directe à domicile. Toutefois, afin de renforcer son ancrage territorial, l’entreprise prévoit de proposer ses produits à l’échelle régionale et nationale.

Pour étoffer ses gammes, l’entreprise ligérienne compte lancer de nouveaux produits tous les six ou douze mois.