[Communiqué] Loire : la « Fabuleuse Cantine » produira des repas en bocaux près de Saint-Étienne

La « Fabuleuse Cantine » est une enseigne de restauration qui propose une cuisine réalisée à partir d’invendus. Dans le cadre d’un projet d’investissement, elle a mobilisé un budget de 300 000 euros pour créer une nouvelle unité de production à Bussy-Albieux (Loire). Cette petite usine de 250 m2 lui permettra de réaliser des recettes qui seront ensuite mises en bocaux. Selon l’enseigne, les repas peuvent ainsi être conservés pendant plusieurs mois sans perdre leur goût.

Le site devrait être opérationnel dès l’été prochain. La « Fabuleuse Cantine » prévoit de livrer 15 000 bocaux par mois. Les repas viendront approvisionner les restaurants et les points de vente de l’enseigne à Saint-Étienne, à Clermont-Ferrand et à Lyon. Ils seront aussi distribués dans les réseaux de magasins de produits bio en France. Pour assurer le fonctionnement de l’unité, l’enseigne prévoit de recruter six salariés. Précisons qu’avec cet investissement, elle espère augmenter son chiffre d’affaires pour atteindre 800 000 à 1 million d’euros.