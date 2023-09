[Communiqué] Loire : La Fabrique à poudre, vers le chemin du développement à Andrézieux-Bouthéon

Créée en avril 2023, La Fabrique à poudre est une start-up industrielle implantée dans la ZAC des Murons, à Andrézieux-Bouthéon (Loire). Elle est spécialisée dans la compression de poudre pour l’agroalimentaire, la détergence et l’industrie cosmétique. Mickael Urrea, le fondateur de la jeune pousse, a investi 500 000 euros pour lancer son unité de fabrication. Celle-ci est dotée d’une zone de granulation et de mélange, d’un espace de compression et de conditionnement, ainsi que d’un laboratoire.

L’entreprise entrera cet automne dans une phase de production régulière avec la volonté d’optimiser et de stabiliser son procédé. Pour cela, elle prévoit d’embaucher une dizaine de salariés, de manière à monter trois équipes d’opérateurs d’ici à la fin de l’année 2023. La société ligérienne envisage également de dédier une ligne de production à la marque 900.care, qui propose des produits de soin solubles et rechargeables. À l’heure actuelle, le volume de ses commandes permet à l’entreprise d’atteindre un chiffre d’affaires annuel d’environ 400 000 euros.