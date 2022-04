Implantée à Saint-Chamond (Loire), la société Alpex Protection évolue dans la conception et la fabrication de textiles techniques pour l’armée et les pompiers. L’entreprise, qui réalise une partie de ses ventes à l’international, consacre chaque année 5 % de son chiffre d’affaires à la branche recherche et développement, pour que celle-ci soit toujours à l’affût des dernières nouveautés. En ce sens, la société dirigée par Hervé Tiberghien et Laurent Cogez vient de faire l’acquisition de l’italien NT Majocchi pour sa capacité d’innovation.

Cette reprise permet à Alpex Protection de bénéficier du savoir-faire de NT Majocchi en matière de production textile par enduction (application d’une résine sur un support textile). Ce qui lui donne la possibilité de fabriquer des tissus techniques pour les secteurs de la mode, du luxe ainsi que du sport.

Ce rachat conforte par ailleurs le maillage d’Alpex Protection hors de France. Il confirme sa volonté de grandir et de se développer davantage sur la scène internationale. Rappelons que l’entreprise, fondée en 1998, a récemment ouvert une filiale commerciale en Amérique du Nord.