[Communiqué] Loire : l’industriel Piscines Desjoyaux va investir 20 millions d’euros dans un centre de traitement des déchets à La Fouillouse

Après avoir annoncé un investissement de 25 millions d’euros dans son outil de production à La Fouillouse (Loire), l’entreprise Piscines Desjoyaux envisage d’ores et déjà un nouveau projet. La société, spécialisée dans la fabrication de piscines et d’équipements de jardin, prévoit d’injecter 20 millions d’euros dans la création d’un centre de traitement des déchets dans cette commune. Cette unité servira au recyclage des matériaux en polyéthylène et en polypropylène entrant dans la fabrication des piscines. Le site sera également destiné à produire de nouveaux composants. La nouvelle infrastructure sera installée dans un bâtiment de plus de 5 000 m². Son aménagement vient conforter les actions de Piscines Desjoyaux en faveur de l’économie circulaire.

En parallèle, le groupe entend mobiliser une somme d’environ 5 millions d’euros dans l’installation de panneaux solaires et de chaudières à bois. Il souhaite notamment devenir autonome en énergie à partir de 2025. À travers ces différents investissements, Piscines Desjoyaux veut renforcer sa compétitivité et ancrer sa position de leader dans son domaine d’activité.