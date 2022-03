[Communiqué] Loire : l’industriel MIB Hydro sera présent au JEC World 2022

La société MIB Hydro, implantée au Chambon-Feugerolles (Loire), sera présente au JEC World qui se tiendra à Paris du 3 au 5 mai 2022. Ce salon professionnel, d’une portée internationale, réunira en un même lieu les acteurs de l’industrie des composites, parmi lesquels des grandes entreprises mondiales, des start-up, des experts et des scientifiques. Plus de 1 000 marques (sociétés étrangères et françaises), en lien avec l’aérospatiale, l’automobile ou encore le nautisme, seront présentes à ce grand rendez-vous.

Cet événement permet ainsi aux participants de présenter leurs innovations et de prendre contact avec de nouveaux partenaires. Plus d’une centaine de produits seront lancés au cours de ces trois jours. Pour l’édition 2022, le thème portera sur « les composites pour un modèle plus durable ». Cette année, le salon sera proposé en présentiel et en version digitale via la plate-forme JEC World Connect.

MIB Hydro est une entreprise française spécialisée dans la conception et la fabrication de presses hydrauliques et de lignes de production. Elle est présente dans de nombreux secteurs industriels tels que l’automobile, l’aviation, le bâtiment, le composite et la sidérurgie. La société produit, entre autres, des presses hydrauliques de compression à chaud, dédiées à la fabrication de pièces en matériaux plastiques ou composites. Le JEC World sera pour l’entreprise une opportunité d’accroître sa visibilité et de conquérir de nouveaux clients.