[Communiqué] Loire : l’entreprise Linamar va investir près de 30 millions d’euros dans de nouvelles machines

Linamar, un sous-traitant automobile canadien, possède un site de production à Saint-Chamond (Loire). Il fabrique des pièces motrices et de transmission pour les constructeurs automobiles, les poids lourds et leurs fournisseurs. L’entreprise a décroché un contrat important. En effet, elle a été choisie pour équiper les futurs modèles de voitures hybrides et à moteur thermique (essence) du groupe Stellantis.

Pour assurer la réalisation de cette commande, Linamar a déboursé environ 30 millions d’euros pour, entre autres, mettre en place de nouvelles machines-outils pour compléter les huit lignes de production existantes. Ces machines d’usinage reliées à des robots équipés de caméras permettront d’accroître l'automatisation de certaines tâches. Le sous-traitant compte aussi agrandir son usine afin de doubler sa capacité de production et prévoit ainsi le recrutement d’une centaine de salariés durant cette année 2023, notamment des opérateurs, des monteurs et des conducteurs de ligne.