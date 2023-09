[Communiqué] Loire : l’entreprise ligérienne Forez Bennes dans le giron du Groupe Fassi

L’entreprise Forez Bennes est un fabricant de bennes sur porteur établi à Champdieu (Loire). Elle vient d’être acquise par le Groupe Fassi, un fabricant de grues auxiliaires, par le biais de sa holding française CTELM.

Cette acquisition renforce la présence territoriale du repreneur en France et élargit sa gamme de produits. Désormais, il peut offrir les trois principaux équipements de levage sur camion, c’est-à-dire les grues auxiliaires, les bennes et les bras hydrauliques.

À la suite de cette opération et dans le but de stimuler sa croissance, Forez Bennes envisage d’augmenter la production de bennes sur son site de Champdieu. De plus, des investissements supplémentaires sont prévus pour garantir la pérennité de ses activités. Ils permettront ainsi au groupe de se positionner sur de futurs appels d’offres au niveau national et en Europe.

Dans le cadre de ce rapprochement, Pierre-Jean Lafont, le directeur général de Forez Bennes, conservera son poste. Il collaborera avec les directeurs généraux de Fassi France et de Marrel pour la gestion du Groupe Fassi en France.