[Communiqué] Loire : l’entreprise Clextral au salon IFT First 2023

L’entreprise Clextral, implantée à Firminy (Loire), a participé au salon IFT First qui s’est tenu à Chicago, aux États-Unis, du 16 au 19 juillet 2023. Ce rendez-vous professionnel dédié à l’industrie alimentaire permet de découvrir les derniers produits, les innovations technologiques, les outils et les services du secteur.

Lors de ce salon, la société ligérienne a mis en avant son savoir-faire en matière de conception et de fabrication de lignes de production alimentaire, son cœur d’activité. Elle est notamment connue pour sa machine d’extrusion « bi-vis » qui permet de produire des céréales, des snacks et différents produits pour l’alimentation des bébés et des jeunes enfants.

Cet événement a aussi permis à Clextral de conforter son image, sa notoriété ainsi que son rayonnement à l’échelle internationale, où elle est déjà présente. En effet, elle est implantée en Algérie, en Australie, au Danemark, en Indonésie, en Chine, aux États-Unis et également en Inde.