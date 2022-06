[Communiqué] Loire : l’entreprise Christian Moreau change de nom et multiplie ses projets

Implantée à Saint-Michel-sur-Rhône (Loire), l’entreprise Christian Moreau vient de changer de nom et s’appellera désormais Moreau Sport Couture. La société, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de vêtements de gymnastique, souhaitait en effet donner à la structure un nom dynamique et moderne afin de se rapprocher de sa clientèle, constituée essentiellement de jeunes filles. Elle entend toutefois conserver son savoir-faire historique qui lui a permis dernièrement de renouveler son contrat d’équipementier de la Fédération française de gymnastique jusqu’aux Jeux olympiques de Paris en 2024. Ce changement de nom s’accompagne d’un nouveau logo, composé de quatre « M » formant une étoile, et bientôt d’un nouveau site Internet.

L’entreprise, créée en 1984, multiplie ses projets afin de renforcer son développement en France et à l’international, où elle réalise une partie de son chiffre d’affaires. En septembre 2022, la société proposera une nouvelle collection, qui sera complétée par des gammes d’accessoires annexes tels que des gourdes et des claquettes.