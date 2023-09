[Communiqué] Loire : l’entreprise Chaînes et roues dentées Rafer dans le giron de Teak Capital

Le fonds brésilien Teak Capital, qui a lancé sa stratégie d’expansion en Europe en commençant par la France, vient d’acquérir les deux unités industrielles de Chaînes et roues dentées Rafer. Ces sites sont situés à Saint-Chamond (Loire) et à Dieuze (Moselle).

Spécialisé dans la construction mécanique, le groupe Rafer fabrique aussi des pignons, des roues à dents et des chaînes de traction en acier et en inox. Ces accessoires sont utilisés dans les installations hydrauliques, les voies fluviales, l’automobile, l’agroalimentaire, ainsi que dans le convoyage de matériaux ou de minerais.

Pour Teak Capital, cette acquisition représente sa première opération de croissance externe. Cet industriel brésilien a choisi de conserver les 88 employés des deux usines. Il prévoit d’injecter environ 1 million d’euros de trésorerie à la PME. Plus de 200 000 euros de cette somme seront destinés à l’augmentation du capital et le reste servira de fonds de roulement. Cet investissement vise à remettre en état le parc machines et à relancer l’activité commerciale de Rafer.